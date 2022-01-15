تعيين جديد بوزارة التجهيز

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها اليوم السبت، أنّه تمّت تسمية هالة ديسم حرم الرحموني رئيسا مديرا عاما لشركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية.

وهالة ديسم حرم الرحموني، هي مهندسة عامة متحصلة على الشهادة الوطنية للهندسة اختصاص هندسة مدنية وعلى شهادة ماجستير مهني في التقنيات المتقدمة في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس .

وأشارت الوزارة إلى أنّ لهالة ديسم حرم الرحموني خبرة مهنية تتجاوز 31 سنة وشغلت سابقا العديد من الخطط الوظيفية على غرار مديرة وحدة التصرف حسب الأهداف لإعداد الدراسات ومتابعة إنجاز مشروع مقر وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالإدارة العامة للبنايات المدنية ومديرة جهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بزغوان ومديرة مركزية للمصالح الفنية والتجارية بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

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