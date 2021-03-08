تعيين حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة

قرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الاثنين، تعيين، حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، ناطقة رسمية باسم الحكومة.

يُشار إلى أن بن سليمان شغلت خطة عضو بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقاض إداري كما إشتغلت 14 سنة بالمحكمة الابتدائية بتونس ومكلفة بمهمة لفترة محدودة بديوان رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.

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