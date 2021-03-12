تعيين خالد الشلي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسية

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تقرر تعيين السيد خالد الشلي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسية.

وخالد الشلي متحصل على شهادة في المحاسبة من معهد الدراسات التجارية العليا قرطاج سنة 1989 ويشغل حاليا خطة ممثل لشركة الخطوط التونسية بكندا.

كما سبق وأن شغل خطة رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني والمطارات ومدير عام للشركة الخطوط التونسية السريعة وخطة مدير مركزي مالي بشركة الخطوط التونسية ومدير إفريقيا الشمالية بالمنظمة الدولية للنقل الجوي ( IATA ).

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