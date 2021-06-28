تعيين رئيس مدير عام جديد لديوان الطيران المدني والمطارات

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تقرر تعيين محمد رجب رئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات.
ومحمد رجب متحصل على شهادة مهندس في الهندسة الصناعية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس ( 1992) وعلى شهادة دراسات متخصصة في العمليات المتعلقة بالطيران من المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز( 1993).
ويشغل حاليا خطة مستشار مختص في سلامة الطيران والملاحة الجوية بالإدارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات.
ولمحمد رجب خبرة في مجال سلامة الملاحة الجوية والتصرف وتطوير الكفاءات.
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