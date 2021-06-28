تعيين رئيس مدير عام جديد لديوان الطيران المدني والمطارات

اقرأ المزيد ...

تعيين رئيس جديد لديوان وزير النقل أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تقرر تعيين "قميرة بن جنات" رئيسة لد ...

تعيين لطفي محيسن رئيسًا مديرًا عامًا لديوان الطيران المدني أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تقرر تعيين "لطفي محيسن" في خطة رئيس مدير عام ...

"خالد الشلي" رئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني والمطارات تم اليوم الخميس 3 سبتمبر 2015 تعيين "خالد الشلي" رئيسا مديرا عاما لديوان الطيران المدني و ...