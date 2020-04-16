تعيين رئيس مدير عام جديد لشركة اتّصالات تونس

أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات في بلاغ له اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها وافق على تعيين سمير سعيد رئيسا مديرا عاما لاتصالات تونس، على أن يباشر مهامه بداية من 4 ماي 2020.
وأفاد البلاغ بأن مجلس إدارة الشركة وافق في اجتماع عقده، الثلاثاء المنقضي، أن يواصل المدير العام بالنيابة للمشغل الوطني، خليل العبيدي، المكلف منذ 2 مارس الفارط بالتسيير المؤقت، مهامه كرئيس مدير عام بالنيابة إلى حين تسلم المسؤول الجديد.
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