تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الجهوية للنقل بالقصرين

تولى محمد سمشة والي القصرين اليوم الخميس، تنصيب محمد الهادي السعيدي الرئيس المدير العام الجديد للشركة الجهوية للنقل بالقصرين وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة المؤسسة.

ومحمد الهادي السعيدي الرئيس المدير العام الجديد للشركة الجهوية للنقل بالقصرين هو من مواليد 25 افريل 1976 بمدينة حاجب العيون بالقيروان ، متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس إختصاص هندسة مدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس وكان تقلد عدة مناصب إدارية بوزارة النقل آخرها مدير جهوي للنقل بالقيروان في خطة مدير إدارة مركزية.

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