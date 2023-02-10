تعيين رئيس مدير عام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

ونوّه نادر العجابي بالمناسبة بمجهودات كمال المدوري وتفانيه في عمله بالصندوق خلال فترة إدارته له، متوجّها بالتّهنئة إلى توفيق كاترو بمهامه الجديدة على رأس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، متمنيا له النجاح والتوفيق.

وعبّر توفيق كاترو عن امتنانه لوزير الشؤون الاجتماعية على الثّقة الّتي منحها إيّاه وتعيينه على رأس الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مؤكدا على مواصلة البرنامج الإصلاحي للصندوق.

ومن جهته، توجّه كمال المدوري بالتّهنئة لخلفه توفيق كاترو والشّكر لكل أعوان وإطارات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وللطرف النقابي لتعاونهم في تطوير خدمات الصندوق، مؤكدا استعداده للتعاون والعمل المشترك لمزيد النهوض بالمؤسسة.

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