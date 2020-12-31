تعيين طارق البلعزي ناطقا رسميا بإسم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة

تم اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، تعيين العقيد طارق البلعزي ناطقا رسميا بإسم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

وأكدت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة في بلاغ لها، أن العقيد طارق البلعزي تلقى تكوينا بالأكاديمية العسكرية سنة 1998 إلى غاية سنة 2003 ثم تلقى تكوينا بمدرسة تكوين الإطارات العليا بالأمن الوطني بصلامبو وقد باشر سنة 2004 مهامه صلب الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية بالقوات الخاصة GIP وقد شارك طيلة مسيرته المهنية في العديد من التربصات داخل وخارج أرض الوطن صلب إختصاصه الوحدات الخاصة ومكافحة الإرهاب .

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