تعيين عادل المبروك واليا على القصرين

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة قرر تعيين عادل المبروك واليا على القصرين، خلفا لمحمد سمشة الذي تمت إقالته على خلفية وفاة مواطن خلال تنفيذ قرار هدم كشك في سبيطلة.

وقد شغل المبروك خطة إطار بالشركة الجهوية للنقل بنابل قبل تعيينه سنة 2014 معتمدا بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين إلى حدود سنة 2017 عندما عُيّن معتمدا أولا بولاية بنزرت.

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