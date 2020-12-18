تعيين عماد الحزقي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير، أمر رئاسي عدد 140 لسنة 2020 مؤرخ في 17 ديسمبر 2020، سُمى بمقتضاه وزير الدفاع السابق عماد بن محمد الحزقي، رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ابتداء من 17 ديسمبر 2020.

وتُسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000

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