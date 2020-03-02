تعيين فتحي التوزري مديرا لديوان رئيس الحكومة

عين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فتحي التوزري مديرا لديوان رئيس الحكومة.

وفتحي التوزري من مواليد 1961 متحصل على شهادة الدكتوراه في الطبّ و على ديبلوم التخصص في الطب النفسي، درس علوم الأديان التطبيقية بجامعة السربون الفرنسية عمل كخبير لدى هيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان و التخطيط و تقييم السياسات العمومية.

كما أن التوزري عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، وأحد مؤسسي الحزب الديمقراطي التقدمي .

كلمات البحث :ديوان;رئيس حكومة;فتحي التوزري