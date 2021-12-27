تعيين فهمي كمون رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية العقارية‎‎

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه تمّت تسمية فهمي كمون في خطة رئيس مدير عام الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وفهمي كمون، هو إطار إدارة عامة ذو كفاءة عالية متحصل على الأستاذية في الحقوق اختصاص قانون خاص، من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة.

كما أن لفهمي كمون خبرة مهنية تتجاوز 30 سنة وشغل عدة خطط وظيفية آخرها مدير المصالح المشتركة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالجنوب.

كلمات البحث :الشركة الوطنية العقارية;فهمي كمون;مدير