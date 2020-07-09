تعيين مديرين جهويين للصّحة في 10 ولايات

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تعيين مديرين جدد بوزارة الصناعة تم اليوم الخميس 31 جانفي 2013 ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة ، تعيين 3 مديرين جدد صلب الوزار ...

تعيين مديرين جدد بإذاعات الكاف والمنستير وقفصة أعلنت الإذاعة التونسية، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تقرر منذ يوم 5 جويلية الجاري، تعي ...

وزارة التجهيز والبيئة: تعيين مديرين عامين جديدين صلب الوزارة أعلنت وزارة التجهيز والبيئة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، عن تعيين كل من "قيس بلوزة" مديرا ...

تعيين مندوبين جهويين جُدد للتنمية الفلاحية بعدد من الولايات أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 3 أوت 2016، عن تعيين من ...