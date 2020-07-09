تعيين مديرين جهويين للصّحة في 10 ولايات

اخر تحديث : 09/07/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزارة الصحة تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تمّ تعيين ٓ مديرين جهويين للصّحة بالجهات في 10 ولايات.
وشملت التعيينات الآتي ذكرهم:

- زغوان: سهيل بالي
- منوبة: نبيلة قدور
- بن عروس: حياة فرجاني
- سوسة: الميزوني الغضباني
- نابل: رجاء محفوظ
- المنستير: السيد حمودة الببا
- المهدية: السيد عمر بن منصور
- قابس: محمد الهادي الجندوبي
- تطاوين: الطيب شلوف
- توزر: عبد الرؤوف صفيّة


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