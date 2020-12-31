تعيين مديرين عامين جديدن لـ APAL وRNTA

تمّ بمقتضى أمر حكومي عدد 1173 لسنة 2019 مؤرخ في 27 ديسمبر 2019، تسمية رياض دبو مديرا عاما لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وقد سبق له أن كان مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ومكلفا بمهمة بديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة.

كما تم بمقتضى أمر حكومي صادر في الرائد الرسمي يوم 27 ديسمبر 2019، تسمية توفيق عباس، متفقد مركزي للمصالح المالية، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ابتداء من 26 ديسمبر 2019.

كلمات البحث :APAL;RNTA;مدير عام