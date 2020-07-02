تعيين مدير عام جديد للديوان الوطني للسياحة

أعلنت وزارة السياحة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تقرّر تعيين محمّد المعزّ بلحسين مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة خلفا لنبيل بزيوش.
وكان محمد معز بلحسين يشغل منصب مدير عام لشركة الترفيه السياحي، وهي منشأة عمومية خاضعة لاشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مكلفة بتنفيذ وتسيير وتعهد المشاريع السياحية والترفيهية.
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