تعيين مدير عام جديد للديوان الوطني للسياحة

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تعيين رئيس مدير عام جديد للديوان الوطني للتطهير أعلنت وزارة البيئة والتنمية المستدامة اليوم الاربعاء ، في بلاغ لها ان رئيس الحكومة "الحبيب ا ...

الإعلان عن تسميات جديدة صلب وزراة السياحة أعلنت وزارة السياحة في بلاغ صدر اليوم الإثنين 7 أفريل 2014 عن تعيينات جديدة صلبها - وحيدة ...

تعيين رئيس مدير عام جديد للديوان الوطني للتطهير أعلنت وزارة التجهيز والبيئة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تنصيب "رشاد بن رمضان" رئي ...