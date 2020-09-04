تعيين معز لدين الله المقدم مديرا لديوان رئيس الحكومة

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تعيين رئيس جديد لديوان وزير الوظيفة العمومية أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنه تم ...

تعيينات جديدة بوزارة النقل أعلنت وزارة النقل في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه تقرر تعيين كل من: - "المعز لدين الله ...

تعيين "محمد الطاهر الأسود" مديرا لديوان رئيس الحكومة أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء أمس الأحد، عن تعيين "محمد الطاهر الأسود" مديرا لديوان ر ...

تعيين "الهادي الماكني" مديرا لديوان رئيس الحكومة تم مؤخرا ، تسمية "الهادي الماكني" مديرا لديوان رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" بداية من يوم 29 أو ...