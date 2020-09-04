قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، تعيين معز لدين الله المقدم مديرا لديوان رئيس الحكومة.
ومعز لدين الله مقدم، خريج المدرسة الوطنية للإدارة بتونس والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا والدورة الـ34 لمعهد الدفاع الوطني .كما يحمل شهادة الماجستير في الإدارة (فرنسا) والعلوم السياسية من تونس.
وقد شغل مدير الديوان المعين مناصب عليا في الإدارة:
- رئيس ديوان وزير النقل
- رئيس مدير عام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة
- رئيس ديوان وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
- رئيس مدير عام الصيدلية المركزية
- مدير عام لمجموعة بولينا القابضة
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