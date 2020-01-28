تعيين نادية عكاشة مديرة للديوان الرئاسي



تقرر اليوم الثلاثاء، تعيين نادية عكاشة مديرة للديوان الرئاسي خلفا لطارق بالطيب، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

وقد شغلت نادية عكاشة وهي دكتورة في القانون العام وأستاذة مساعدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار منذ أكتوبر 2019، خطة مستشارة أولى لدى رئيس الجمهورية مسؤولة عن الشؤون القانونية .

كما كانت عكاشة زميلة قيس سعيد في الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي تولى كتابتها العامة وتسييرها.

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