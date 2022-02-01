تعيين ياسين الجميّل مديرا عاما للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

أعلنت وزارة تكنولوجيات الإتصال في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّه تمّت تسمية ياسين الجميّل مديرا عاما للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

والجميّل، متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس إختصاص شبكات الإعلامية والإتصالات من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وكذلك على الشهادة الوطنية للدكتوراه في السلامة المعلوماتية من المدرسة العليا للمواصلات بتونس.

وبينت الوزارة أن الجميّل له خبرة مهنية في المجال تتجاوز 20 سنة حيث يشغل خطة أستاذ مساعد للتعليم العالي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس، ومدير الدراسات والتربصات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس، فضلا عن تجربة سابقة بكلّ من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية وشركة شبكة تونس للتجارة في خطة مهندس أول في مجال السلامة المعلوماتية.

يشار إلى أن الجميّل عضو بمخبر البحوث لشبكات الاتصالات والسلامة وله عديد الإصدارات في مجلات علمية دولية مختصة في مجالات تكنولوجيات الإتصال والمعلومات والسلامة.

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