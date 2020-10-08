تعيين 4 مستشارين لدى رئيس الحكومة

اخر تحديث : 08/10/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تعيينات برئاسة الحكومة

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم تعيين 4 مستشارين لدى رئيس الحكومة .
وفيما يلي أسماء المستشارين المُعيّنين:
- إلياس الغرياني مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الدبلوماسية
- سليم التيساوي مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالملفات الاجتماعية
- أسامة الخريجي مستشار لدى رئيس الحكومة
- عبد السلام العباسي مستشار لدى رئيس الحكومة.


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