أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم تعيين 4 مستشارين لدى رئيس الحكومة .
وفيما يلي أسماء المستشارين المُعيّنين:
- إلياس الغرياني مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الدبلوماسية
- سليم التيساوي مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالملفات الاجتماعية
- أسامة الخريجي مستشار لدى رئيس الحكومة
- عبد السلام العباسي مستشار لدى رئيس الحكومة.
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