تعيين 4 مستشارين لدى رئيس الحكومة

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم تعيين 4 مستشارين لدى رئيس الحكومة .

وفيما يلي أسماء المستشارين المُعيّنين:

- إلياس الغرياني مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون الدبلوماسية

- سليم التيساوي مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالملفات الاجتماعية

- أسامة الخريجي مستشار لدى رئيس الحكومة

- عبد السلام العباسي مستشار لدى رئيس الحكومة.

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