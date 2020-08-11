تغير تصنيف فرنسا وبلجيكا وايسلندا من اللون الأخضر إلى البرتقالي

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020، بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وبحضور وزير الصحة بالنيابة حبيب كشو وعدد من الإطارات الطبية وخصصت لمتابعة آخر تطورات الوضع الصحي والوبائي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وقدم وزير الصحة بالنيابة عرضا حول آخر مستجدات الوضع الصحي لانتشار فيروس « كورونا » ونسق تطور تسجيل الحالات الوافدة والمحلية والاستعدادات التي اتخذتها الهياكل والمؤسسات الصحية في الجهات للتفاعل مع كل التطورات.

وقد تقرر تغيير تصنيف دول فرنسا وبلجيكا وايسلندا من اللون الأخضر الى اللون البرتقالي مما يجعل القادمين منها خاضعين لشرطي الدخول الى تونس بتحليل مخبري PCR قبل 72ساعة من تاريخ السفر على ان لا يتجاوز 120 ساعة عند الوصول الى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الذاتي.

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