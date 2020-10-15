تغييرات على بعض قطارات نقل المسافرين بين تونس وصفاقس

أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تقرّر إجراء تغييرات على بعض قطارات نقل المسافرين بين تونس و صفاقس في الاتجاهين تبعا ﻹقرار حظر الجولان بولاية صفاقس للتوقي من انتشار فيروس كوفيد 19.

وسيكون التوقيت الجديد على النحو التالي :

- تغيير توقيت القطار المنطلق من محطة تونس في اتجاه محطة صفاقس من الساعة 16 و 15 دق إلى الساعة 15 و 45 دق و يسير من يوم اﻹثنين إلى يوم الجمعة فقط.

- تغيير توقيت القطار المنطلق من محطة صفاقس في اتجاه محطة تونس من الساعة 05 صباحا إلى الساعة 05 صباحا و 45 دق و يسير من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت فقط.

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