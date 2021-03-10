تغييرات على مواعيد إنطلاق قطارات المسافرين على أحواز الساحل

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، بأنه تبعا لتعديل توقيت حظر الجولان من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ستطرأ بداية من يوم الخميس 11 مارس 2021 تغييرات على مواعيد إنطلاق بعض قطارات نقل المسافرين على أحواز الساحل.

وستكون على النحو التالي :

- ينطلق أول قطار من سوسة الجنوبية في اتجاه المنستير و المهدية على الساعة 05 و 05 دق.

- ينطلق أول قطار من المهدية في إتجاه المنستير و سوسة على الساعة 05 و 20 دق.

- ينطلق أول قطار من المنستير في إتجاه سوسة باب الجديد على الساعة 05 و 50 دق.

- ينطلق آخر قطار من سوسة باب الجديد في اتجاه المنستير على الساعة 20 و 10 دق.

- ينطلق آخر قطار من سوسة باب الجديد في اتجاه المنستير و المهدية على الساعة 19 و 30 دق.

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