تغييرات على مواعيد انطلاق قطارات المسافرين

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه ستطرأ تغييرات على مواعيد إنطلاق قطارات نقل المسافرين تبعا لقرار فرض حظر التجول بكل من ولايتي سوسة و المنستير، وذلك إلى حين رفع حظر التجول.
ويكون ذلك على النحو التالي :
1/ على الخطوط البعيدة :
- تغيير موعد القطار المنطلق من تونس في اتجاه صفاقس من الساعة 18 إلى الساعة 16 و 15 دق.
- تغيير موعد القطار المنطلق من العوينات في اتجاه تونس من الساعة 15 و 41 دق إلى الساعة 14 و 26 دق.
- تغيير موعد القطار المنطلق من قفصة في اتجاه تونس من الساعة 22 إلى الساعة 00 و 05 دق.
- بالنسبة للقطار المنطلق عادة من تونس في اتّجاه المهديّة على الساعة 17 و 25 دق تصبح المنستير محطّة وصوله النهائيّة و تكون العودة من المنستير في اتجاه تونس على الساعة 06 و 35 دق.
- حذف القطار المنطلق من العوينات في اتجاه تونس على الساعة 00 و 32 دق.
- حذف القطار المنطلق من تونس في اتجاه العوينات على الساعة 21 و 45 دق.
2/ على خط أحواز الساحل :
- ينطلق أول قطار من المهدية في اتجاه المنستير و سوسة باب الجديد على الساعة 06.
- ينطلق آخر قطار من المهدية في إتجاه المنستير و سوسة باب الجديد على الساعة 18 و 05 دق.
- ينطلق أول قطار من سوسة باب الجديد في اتجاه المنستير و المهدية على الساعة 05 و 45 دق.
- ينطلق آخر قطار من سوسة باب الجديد في إتجاه المهدية على الساعة 18.
- ينطلق آخر قطار من سوسة باب الجديد في إتجاه المنستير على الساعة 19 و 30 دق.
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