تغييرات في أوقات قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة

أعلنت الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تقرر تبعا لقرار منع الجولان من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا و الذي ينطلق العمل به لمدّة أسبوعين قابلة للتجديد إبتداء من يوم الخميس 13 جانفي 2022، إجراء تغييرات في أوقات قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة.

وسيكون ذلك على النحو التالي :

ابتداء من يوم الخميس 13 جانفي 2022 :

على خط تونس- سوسة- صفاقس- قابس :

- القطار المنطلق من تونس نحو قابس على السّاعة 15 و 45 دق تصبح محطة وصوله النهائية صفاقس عوضا عن قابس.

- إلغاء سفرة القطار المنطلق من تونس نحو قابس على السّاعة 21 و 20 دق.

- إلغاء سفرة القطار المنطلق من قابس نحو صفاقس على السّاعة 13 و 45 دق.

على خط تونس- القلعة الخصبة :

القطار المنطلق من تونس نحو الدّهماني على السّاعة 17 و 25 دق تصبح محطة وصوله النهائية قعفور عوضا عن الدّهماني.

إبتداء من يوم الجمعة 14 جانفي 2022 :

على خط تونس- سوسة- صفاقس- قابس :

- القطار المبرمج من تونس نحو قابس على السّاعة 05 و 45 دق يصبح موعد انطلاقه على السّاعة 06 و 15 دق.

- القطار المبرمج من تونس نحو قابس على السّاعة 15 و 45 دق تصبح محطة وصوله النهائية صفاقس عوضا عن قابس.

- القطار المبرمج من صفاقس نحو تونس على السّاعة 05 و 15 دق يصبح موعد إنطلاقه على الساعة 05 و 30 دق.

- إلغاء سفرة القطار المنطلق من تونس نحو قابس على السّاعة 21 و 20 دق.

- إلغاء سفرة القطار المنطلق من قابس نحو تونس على السّاعة 00 و 15 دق.

- إلغاء سفرة القطار المنطلق من قابس نحو صفاقس على السّاعة 13 و 45 دق.

على خط تونس- غار الدماء :

القطار المنطلق من غار الدماء نحو تونس على السّاعة 04 و 30 دق يصبح موعد إنطلاقه على السّاعة 05 و 15 دق.

على خط تونس- القلعة الخصبة :

- القطار المنطلق من تونس نحو الدّهماني على السّاعة 17 و 25 دق تصبح محطة وصوله النهائية قعفور عوضا عن الدّهماني.

- القطار المنطلق من الدّهماني نحو تونس على السّاعة 03 و 30 دق تصبح محطة انطلاقه قعفور على السّاعة 05.

- القطار المنطلق من الكاف نحو تونس على السّاعة 05 و 10 دق يصبح موعد انطلاقه على السّاعة 05 و 30 دق

كلمات البحث :الخطوط البعيدة;تغييرات;قطارات