أعلنت الشّركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تقرر تبعا لقرار منع الجولان من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا و الذي ينطلق العمل به لمدّة أسبوعين قابلة للتجديد إبتداء من يوم الخميس 13 جانفي 2022، إجراء تغييرات في أوقات قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة.
وسيكون ذلك على النحو التالي :
ابتداء من يوم الخميس 13 جانفي 2022 :
على خط تونس- سوسة- صفاقس- قابس :
- القطار المنطلق من تونس نحو قابس على السّاعة 15 و 45 دق تصبح محطة وصوله النهائية صفاقس عوضا عن قابس.
- إلغاء سفرة القطار المنطلق من تونس نحو قابس على السّاعة 21 و 20 دق.
- إلغاء سفرة القطار المنطلق من قابس نحو صفاقس على السّاعة 13 و 45 دق.
على خط تونس- القلعة الخصبة :
القطار المنطلق من تونس نحو الدّهماني على السّاعة 17 و 25 دق تصبح محطة وصوله النهائية قعفور عوضا عن الدّهماني.
إبتداء من يوم الجمعة 14 جانفي 2022 :
على خط تونس- سوسة- صفاقس- قابس :
- القطار المبرمج من تونس نحو قابس على السّاعة 05 و 45 دق يصبح موعد انطلاقه على السّاعة 06 و 15 دق.
- القطار المبرمج من تونس نحو قابس على السّاعة 15 و 45 دق تصبح محطة وصوله النهائية صفاقس عوضا عن قابس.
- القطار المبرمج من صفاقس نحو تونس على السّاعة 05 و 15 دق يصبح موعد إنطلاقه على الساعة 05 و 30 دق.
- إلغاء سفرة القطار المنطلق من تونس نحو قابس على السّاعة 21 و 20 دق.
- إلغاء سفرة القطار المنطلق من قابس نحو تونس على السّاعة 00 و 15 دق.
- إلغاء سفرة القطار المنطلق من قابس نحو صفاقس على السّاعة 13 و 45 دق.
على خط تونس- غار الدماء :
القطار المنطلق من غار الدماء نحو تونس على السّاعة 04 و 30 دق يصبح موعد إنطلاقه على السّاعة 05 و 15 دق.
على خط تونس- القلعة الخصبة :
- القطار المنطلق من تونس نحو الدّهماني على السّاعة 17 و 25 دق تصبح محطة وصوله النهائية قعفور عوضا عن الدّهماني.
- القطار المنطلق من الدّهماني نحو تونس على السّاعة 03 و 30 دق تصبح محطة انطلاقه قعفور على السّاعة 05.
- القطار المنطلق من الكاف نحو تونس على السّاعة 05 و 10 دق يصبح موعد انطلاقه على السّاعة 05 و 30 دق
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