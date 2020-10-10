تغييرات في مواعيد قطارات الخطوط البعيدة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تقرّر إجراء تغييرات على بعض قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة و ذلك تبعا ﻹقرار حظر الجولان من 10 إلى 25 أكتوبر 2020 بولايات بنزرت و الكاف و قفصة للتوقي من انتشار فيروس كوفيد 19.
وسيكون التوقيت الجديد على النحو التالي :
1- تونس/بنزرت (من اﻹثنين إلى الجمعة) :
- تغيير توقيت القطار المنطلق من محطة تونس في اتجاه محطة بنزرت من الساعة 18 و 10 دق إلى الساعة 16 و 15 دق.
2- تونس/الدهماني :
- بالنسبة للقطار المنطلق عادة من محطة تونس في اتّجاه محطة الدهماني على الساعة 17 و 50 دق، تصبح قعفور محطّة وصوله النهائيّة و تكون العودة من محطة قعفور في اتجاه محطة تونس على الساعة 04 و 58 دق.
3- تونس/قفصة :
- تغيير توقيت القطار المنطلق من محطة قفصة في اتجاه محطة تونس من الساعة 00 و 05 دق إلى الساعة 08 صباحا.
كلمات البحث :الخطوط البعيدة;تغييرات;قطارات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.