تغييرات في مواعيد قطارات الخطوط البعيدة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تقرّر إجراء تغييرات على بعض قطارات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة و ذلك تبعا ﻹقرار حظر الجولان من 10 إلى 25 أكتوبر 2020 بولايات بنزرت و الكاف و قفصة للتوقي من انتشار فيروس كوفيد 19.

وسيكون التوقيت الجديد على النحو التالي :

1- تونس/بنزرت (من اﻹثنين إلى الجمعة) :

- تغيير توقيت القطار المنطلق من محطة تونس في اتجاه محطة بنزرت من الساعة 18 و 10 دق إلى الساعة 16 و 15 دق.

2- تونس/الدهماني :

- بالنسبة للقطار المنطلق عادة من محطة تونس في اتّجاه محطة الدهماني على الساعة 17 و 50 دق، تصبح قعفور محطّة وصوله النهائيّة و تكون العودة من محطة قعفور في اتجاه محطة تونس على الساعة 04 و 58 دق.

3- تونس/قفصة :

- تغيير توقيت القطار المنطلق من محطة قفصة في اتجاه محطة تونس من الساعة 00 و 05 دق إلى الساعة 08 صباحا.

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