تغييرات منتظرة اليوم: أمطار رعدية مع تساقط البرد وظهور الصواعق

من المنتظر أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، تغييرات مع تداول بين فترات صحو وفترات ممطرة، حيث ستتساقط أمطار محليا رعدية ممكنة صباحا بعدد من المعتمديات الشرقية للشمال والوسط و أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

ومن المتوقع ظهور خلايا رعدية غرب البلاد في فترة ما بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة، ثم تتنقل شرقا وتكون مؤقتا غزيرة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/س، أما البحر قليل الاضطراب عموما.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 29 و33 ببقية مناطق البلاد.

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