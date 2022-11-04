تغييرات منتظرة بداية من عشية اليوم: أمطار وبرد وصواعق ورياح مع انخفاض في الحرارة

يشهد طقس اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، تغييرات منتظرة بداية من فترة ما بعد الظهر بالشمال ومحليا الوسط حيث من المتوقع نزول أمطار مؤقتا رعدية وتكون احيانا غزيرة مع تساقط البرد وظهور الصواعق باماكن محدودة بأقصى الشمال و الشمال الغربي مقابل البلاد طقس مغيم جزئيا جنوب البلاد.

وتُعدّ شدة الرياح هي ابرز العناصر الجوية حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وأثناء مرور السحب الرعدية مع تحذيرات متوقعة بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

انخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 25 و30 ببقية المناطق.

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