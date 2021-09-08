تغييرات منتظرة في الطقس بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، بالاستقرار صباحا بأغلب الجهات مع تغييرات منتظرة في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية حيث من المتوقع أن يكون هناك نشاط للسحب الرعدية ترافقها امطار متفرقة لتشمل ليلا بعض المعتمديات الشرقية.

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 29 و34 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 34 و38 ببقية الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى تدريجيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر متموج إلى مضطرب.

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