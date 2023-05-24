تغييرات منتظرة في طقس اليوم: أمطار مع رياح قوية

سيشهد طقس اليوم الأربعاء، تغييرات منتظرة وعودة مؤشرات أمطار متفرقة ورعدية بالشمال والمناطق الغربية وتكون احيانا غزيرة بالوسط الغربي، مع صحو متواصل ببقية الجهات.
تكون الرياح القوية مستمرة قرب السواحل، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 27 و32 ببقية المناطق كما تصل إلى 35 بالبرمة وبرج الخضراء.
كلمات البحث :أمطار;تغييرات;طقس
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.