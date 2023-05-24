تغييرات منتظرة في طقس اليوم: أمطار مع رياح قوية

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غدًا: أمطار مُرتقبة بعد الظهر مع رياح قوية سيشهد طقس يوم غدٍ الأربعاء 27 ديسمبر 2017، تقلبات جوية منتظرة، حيث يتميز بسحب عابرة بأغلب ا ...

اليوم: أمطار رعدية مع رياح قوية تتجاوز 70 كلم/س سيشهد طقس اليوم الخميس، تغييرات منتظرة مع أمطار رعدية متوقعة بالشمال والوسط الغربي وتكون م ...

أمطار متفرقة ورعدية منتظرة الليلة يتميز طقس اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، بمؤشرات تغييرات في الأحوال الجوية، حيث تكون هناك أ ...

تغييرات منتظرة في الطقس بعد الظهر يتميز طقس اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، بالاستقرار صباحا بأغلب الجهات مع تغييرات منتظرة في ...