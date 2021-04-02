تغيير في حركة جولان خط المترو رقم 4

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الجمعة، لمستعملي خط المترو رقم 4، أنّه نظرا لأشغال تجديد السكّة المزمع انجازها بداية من اليوم الجمعة 02 أفريل 2021 على الساعة الثامنة ليلا إلى غاية يوم الجمعة 07 ماي 2021 على الساعة الخامسة صباحا، فـإنّ جـولان الـمترو بين محطتي باب سعدون و السعيدية سيكون على سكّة واحدة.

ودعت الشركة حرفائها إلى تفهم هذا الإجراء و قبول اعتذاراتها عن أيّ ازعاج قـد يلـحقهم، مشيرة إلى أن الأشغال المذكورة تندرج في إطار تحسين البنية التحتية و تأمين الجولان على السكة.

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