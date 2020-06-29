تغيير مسار حركة المرور بالتقاطع على مستوى محطّة بوفيشة

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّه نظرا لبرمجة أشغال تجديد تقاطع السكك الحديديّة مع الطّريق بخطّ تونس – سوسة (على مستوى محطّة بوفيشة) يومي الأربعاء و الخميس 01 و 02 جويلية 2020 من السّاعة العاشرة ليلا إلى السّاعة السّادسة صباحا، سيتمّ تغيير مسار حركة المرور على النحو التالي :
- بالنسبة للسيارات الخفيفة القاصدة زغوان و غيرها يكون المرور عبر المسلك المعبّد زيزي الرّابط بين بوفيشة و سيدي سعيد ثمّ الطريق المحاذية للطريق السيارة.
- بالنسبة للشاحنات الثقيلة يكون المرور عبر الطّرق المحلّية (RL 640) مرورا بمنطقتي عين الرّحمة و سيدي خليفة (طريق جرادو).
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