تغيير مسار حركة المرور بتقاطع الورفلّي بمحطّة القلعة الكبرى

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تغيير طفيف في مسار حركة المرور بالطريق الشعاعية إكس أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ، عن تغيير طفيف ف ...