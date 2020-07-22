تغيير مسار حركة المرور بتقاطع الورفلّي بمحطّة القلعة الكبرى

اخر تحديث : 22/07/2020

القطارات السريعة RFR

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، لكافّة مستعملي الطريق أنّه نظرا لبرمجة أشغال تجديد تقاطع السكك الحديديّة مع الطّريق بخطّ تونس – سوسة على مستوى محطّة القلعة الكبرى (تقاطع الورفلّي) سيقع تغيير مسار حركة المرور يوم الخميس 23 جويلية من السّاعة العاشرة ليلا إلى السّاعة السّادسة صباحا ليوم الجمعة 24 جويلية 2020.


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