تغيير مسار حركة المرور بتقاطع الورفلّي بمحطّة القلعة الكبرى

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، لكافّة مستعملي الطريق أنّه نظرا لبرمجة أشغال تجديد تقاطع السكك الحديديّة مع الطّريق بخطّ تونس – سوسة على مستوى محطّة القلعة الكبرى (تقاطع الورفلّي) سيقع تغيير مسار حركة المرور يوم الخميس 23 جويلية من السّاعة العاشرة ليلا إلى السّاعة السّادسة صباحا ليوم الجمعة 24 جويلية 2020.
كلمات البحث :تقاطع الورقلّي;محطّة القلعة الكبرى
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