تغيّيرات في المكتب التنفيذي لحركة النهضة

انعقدت جلسة المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الإثنين 17 جانفي 2022، قرر خلالها رئيس الحركة راشد الغنوشي سد بعض الشغورات في بعض مهام المكتب بتكليف الآتي ذكرهم:
- عماد الخميري: الناطق الرسمي لحركة النهضة.
- عبد الرؤوف البدوي: التواصل الداخلي.
- فتحي العيادي: العلاقات الخارحية.
وسيتم عرض التكليفات المذكورة آنفا على مصادقة مجلس الشورى في أول جلسة له.
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