تغيّيرات في المكتب التنفيذي لحركة النهضة

اخر تحديث : 18/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الغنوشي والخميري

انعقدت جلسة المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الإثنين 17 جانفي 2022، قرر خلالها رئيس الحركة راشد الغنوشي سد بعض الشغورات في بعض مهام المكتب بتكليف الآتي ذكرهم:
- عماد الخميري: الناطق الرسمي لحركة النهضة.
- عبد الرؤوف البدوي: التواصل الداخلي.
- فتحي العيادي: العلاقات الخارحية.
وسيتم عرض التكليفات المذكورة آنفا على مصادقة مجلس الشورى في أول جلسة له.


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