تفاصيل إيقاف نبيل القروي وشقيقه بتبسة الجزائرية

أوقفت مصالح الأمن لولاية تبسة الجزائرية اليوم الأحد، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد دخوله البلاد بطريقة غير شرعية، إلى جانب توقيف 4 أشخاص آخرين منهم إثنين يحملان الجنسية التونسية بالإضافة إلى شقيقه النائب المجمد غازي القروي، وفق ما أعلنته قناة الشروق الجزائرية.

ومن المنتظر أن يمثل نبيل القروي يوم غدٍ الاثنين، أمام وكيل الجمهورية المختص.

وذكرت مصادر مطلعة اليوم للقناة، بأن القروي المتابع في تونس في قضايا فساد كان يقيم لدى مواطن بالحدود الجزائرية التونسية.

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