تفاصيل الزيادة في أسعار السجائر

أعلنت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان أنّه طبقا لقرار وزيـر الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار بصدد النشر، تمّ تعديل بعض أسعار البيع للعموم بالنسبة للسجائر وللمواد الأخرى المختصة بها الدولة بداية من اليوم الإثنين 28 جوان 2021 .

في ما يلي مختلف الأسعار التّي شهدت تعديلا:

السجـــــــــــــــــــــــــائر

-سجائر 20 مارس (دولي، ذهبي) علبة ذات 20 سيجارة من 3500 إلى 3900

-سجائر 20 مارس فضّي علبة ذات 20 سيجارة من 3500 إلى 4000

-سجائر الصفاء العادي(كريستال) علبة ذات 20 سيجارة من 1700 إلى 2000

سجائر كريستال خفيف علبة ذات 20 سيجارة من 3200 إلى 3600

سجائر سفير علبة ذات 20 سيجارة من 3300 إلى 3700

ياسمين تونس علبة ذات 20 سيجارة من 3900 إلى 4300

السجائر الفرنسية علبة ذات 20 سيجارة 6200 إلى 7300

السجائر الانقليزية علبة ذات 20 سيجارة 7300 إلى 8600

السجائر الأمريكية علبة ذات 20 سيجارة من 7300 إلى 8600

سجائر يابانية مونتي كارلو علبة ذات 20 سيجارة من 5600 إلى 6600

تايم بلو ولا أند م علبة ذات 20 سيجارة من 5600 إلى 6600

كاريليا علبة ذات 20 سيجارة من 6200 إلى 6600

سجائر يابانية كمال خفيف وكمال عادي علبة ذات 20 سيجارة من 6700 إلى 8000

السيقـــــــــــــــــــــــــــــــــار

سيقار ميقارا السيقار الواحد من 700 إلى 1600

سيقار أوتيك السيقار الواحد من 1300 إلى 3800

سيقار دقة السيقار الواحد من 1500 إلى 3100

ليالي تونس الرفيع السيقار الواحد من 3100 إلى 4100

مالطي رفيع السيقار الواحد من 800 إلى 1700

التبغ المسخن « جديد »

تبغ هيت علبة ذات 20 وحدة 8200

سكافرلاتـــــــــــــــــــــي

ياسمين رفيع لفة ذات 30 غ من 1800 إلى 6200

أوراق اللعـــــــــــــــــــــــــــــب

كوادريلاتوس اللعبة ذات 40 ورقة من 1700 إلى 2000

بيكي اللعبة ذات 32 ورقة من 2700 إلى 3000

ويست اللعبة ذات 52 ورقة من 4000 إلى 5000

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