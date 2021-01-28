تفاصيل المنح الاستثنائية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه يمكن للمؤسسات السياحية الناشطة في القطاعات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا « كوفيد 19″ تقديم مطالب لتمتيع أجرائها، بالمنح الاستثنائية والظرفية الشهرية والمقدرة بـــــ 200 د شهريا ولمدة أقصاها ستة أشهر (06)، شرط تواصل العلاقة الشغلية خلال الشهر المعني بالمنحة.

وتودع المطالب حصريا عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض:helptourism.social.tn

ويأتي هذا الاجراء عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.

وتنطلق عملية تقديم المطالب للحصول على منحة شهر جانفي 2021 بداية من يوم الاثنين 01 فيفري والى غاية 07 فيفري 2021 وعلى المؤسسات المعنية تجديد تقديم المطالب للحصول على منحة شهر فيفري أو أي شهر آخر بداية من اليوم الأول والى غاية اليوم السابع من الشهر الذي يليه.

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