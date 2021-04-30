تفاصيل تلقيح النائب بالبرلمان أروى بن عباس دون أن تصلها إرسالية

أفادت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة السابقة نبيلة قدور في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الجمعة، بأن النائب في البرلمان عن حركة النهضة أروى بن عباس تلقت التلقيح المضاد لفيروس كورونا دون أن تصلها إرسالية قصيرة للغرض.

وبينت المتحدثة بأن منظومة إيفاكس توقفت عن العمل يوم 13 أفريل الجاري، فتلقى عدد من الأشخاص التلقيح دون أن تصلهم الإرساليات القصيرة ومن بينهم النائبة بن عباس وزوج المديرة الجهوية للصحة السابقة نبيلة قدور.

وقد أبرزت قدور أنها هي وزوجها مسجلين بمنظومة التلقيح وتلقيا إرسالية قصيرة للتطعيم في حين أن النائب بن عباس مسجلة في المنظومة لكنها لم تتلق الإرسالية.

وأشارت الإذاعة إلى أنه تم الاتصال بمصالح وزارة الصحة وتم السماح بتمكين زوج المديرة الجهوية للصحة بمنوبة السابقة من الجرعة الثانية في حين تم الضغط من أجل تمكين النائب من الجرعة الثانية.

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