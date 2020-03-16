تفاصيل عملية إجلاء الرعايا التونسيين والفرنسيين

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق مع شركات النقل الجوي العاملة على الوجهة الفرنسية من وإلى المطارات التونسية على الإنطلاق بصفة عاجلة في عملية إجلاء الرعايا التونسيين والفرنسيين.

وسيكون ذلك على النحو التالي:

1- بالنسبة لرحلات الإجلاء

- بالنسبة للرحلات إنطلاقا من المطارات التونسية (تونس وجربة والمنستير): تكون الأولوية للمسافرين المقيمين بفرنسا والمتواجدين حاليا بتونس

- بالنسبة للرحلات إنطلاقا من المطارات الفرنسية (باريس، مرسيليا، ليون، نانت): تكون الأولوية للمسافرين المقيمين بتونس والمتواجدين حاليا بفرنسا

- يتعين على المسافرين المعنيين الاستظهار بالوثائق المثبتة للإقامة عند التسجيل

- تقوم شركات النقل الجوي التونسية والفرنسية (شركة الخطوط التونسية، شركة الطيران الجديد شركة الخطوط الفرنسية شركةfrance Transavia) بحصر قائمة المسافرين المعنيين وإيداع برامج الرحلات قصد المصادقة م عليها من طرف الإدارة العامة للطيران المدني في أسرع الآجال، علما وأنه سيتم إعتماد تعريفة موحدة بين جميع شركات النقل الجوي بالنسبة الى المسافرين المعنيين برحلات الإجلاء وغير الحاملين لتذاكر العودة،

- على المسافرين المعنيين الاتصال والتنسيق بصفة عاجلة مع شركات النقل الجوي

- تشرع شركة الخطوط التونسية ابتداء من يوم الأحد 15 مارس 2020 بتسيير رحلتي (2) إجلاء واحدة من مطار جربة جرجيس الدولي والثانية من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي باتجاه مطار باريس أورلي، فيما ستتولى بقية شركات النقل الجوي الانطلاق في رحلات الإجلاء بداية من يوم الاثنين 16 مارس 2020

2- بالنسبة للمسافرين حاملي تذاكر السفر للعودة

تقوم شركات النقل الجوي في الحال بدعوة المسافرين المعنيين إلى الاتصال بها في أقرب الآجال حيث سيتم نقلهم إما على متن الرحلات المنتظمة المرخص فيها أو على متن رحلات الإجلاء بعد إتمام عملية إجلاء المسافرين المقيمين بفرنسا أو تونس إلى بلدانهم.

يتم إخضاع جميع المسافرين القادمين إلى المطارات التونسية على متن هذه الرحلات إلى إجراءات الحجر الصحي بصفة آلية حال وصولهم وذلك طبقا لما تقتضيه اجراءات التوقي من فيروس » كورونا « .

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