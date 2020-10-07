فرض حظر الجولان بولايات تونس الكبرى: التفاصيل والقرارات الجديدة

أسفر اجتماع ولاة كل من تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس اليوم الأربعاء، بحضور مدير عام الصحة ولجان مجابهة الكوارث بولايات تونس الكبرى عن اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التي ستدخل حيز التطبيق بداية من يوم غد الخميس .

وتتمثل الإجراءات في:

- فرض حظر الجولان باقليم تونس الكبرى بداية من يوم الخميس لمدة خمسة عشر يوما الى غاية تاريخ 23 اكتوبر الجاري ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة بداية من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ويومي السبت والاحد من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا.

ويستثنى من هذا الإجراء الحالات الصحية العاجلة واصحاب العمل الليلي والتزود والتزويد واسواق الجملة.

- عدم التنقل الا للضرورة القصوى داخل وخارج الاقليم

- الزامية ارتداء الكمامات بالفضاءات المفتوحة

- ضمان انتظامية التزويد بولايات الاقليم بجميع المواد والمنتوجات الاساسية والحساسة.

- تعليق نشاط الاسواق الاسبوعية

-تعليق صلاة الجمعة ،

- المحافظة على استمرارية المؤسسات الاقتصادية مع التطبيق الصارم البروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض على ان تتولى اداراتها تمكين منظوريها من تراخيص تنقل اثناء فترة حظر الجولان.

- ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية ومؤسسات التعليم العالي العالي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية بها ايضا

- منع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم وقاعات الشاي والاقتصار على بيع الماكولات والمشروبات خارجها .

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