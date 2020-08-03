تفعيل المخبر العسكري المتنقل للأمن البيولوجي بمطار قرطاج

إتخذت وزارة الدفاع الوطني إجراءات للتوقي من إنتشار فيروس كورونا بالوسط العسكري وقد تم في المجال تحسيس كل العسكريين العاملين بالوحدات العسكرية إلى مواصلة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية الفردية والذاتية وخاصة منها اجتناب المصافحة باليد بين الأفراد والاكتفاء بالتحية العسكرية والحرص على ترك مسافة متر على الأقل أثناء التخاطب والتكثيف من غسل الأيدي وإستعمال الكمّامات.

وعلى صعيد آخر، تم تفعيل المخبر العسكري المتنقل للأمن البيولوجي وتوجيه فريق طبي عسكري إلى مطار تونس قرطاج للمساهمة في تقصي حالات الكورونا المشتبهة والقيام بالتحاليل لمختلف الأسلاك العاملة بالمكان وذلك بحساب 300 تحليل يوميا.

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