تفكيك خلية تسفير إلى بؤر التوتر تنشط بجهتي الجم ورقادة

تمكنت مصالح الإدارة العامة للمصالح المختصة من كشف عنصر إرهابي وإيقافه، حيث ثبتت مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي وتخطيطه لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أحد المقرات الأمنية ومنتسبيها بمدينة صفاقس بهدف ضرب مقومات الأمن العام وزعزعة الإستقرار وإرباك الوحدات الأمنية بالجهة.

بتعميق الأبحاث مع المعني، ثبت إندماجه ضمن خلية إرهابية تولت إستقطاب وتسفير عناصر شبابية تونسية إلى بؤر التوتر، ليتم بعد متابعة فنية وميدانية دقيقة، تفكيك خلية تسفير تنشط بجهتي الجم من ولاية المهدية ورقادة من ولاية القيروان، مرتبطة بعناصر إرهابية متحصنة بالفرار بالمرتفعات الغربية لبلادنا وإيقاف عناصرها.

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