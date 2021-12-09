تفكيك خليّة تكفيرية في بنزرت

تمكّنت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في ماطر بمعيّة إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني في العوينة من تفكيك خليّة تكفيرية تتركب من 5 أشخاص يقطنون في إحدى المناطق من أحواز معتمدية سجنان، وفق ما افاد به مصدر أمني مسؤول وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار التوقّي من الظاهرة الإرهابية تولّت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في ماطر بمعيّة إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، عبر وسائلها الخاصة، رصد 5 أشخاص يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع بؤر التوتر، علاوة على السعي لاستقطاب الشباب وتحريضه على الجهاد والخروج عن الدولة المدنية ونعت من ينتسب اليها بالطواغيت، فتمّ عقب استيفاء الإجراءات القانونية القاء القبض على 4 اشخاص منهم بينما تمّ إدراج الشخص الخامس بالتفتيش بعد أن تحصّن بالفرار، وجاري العمل على القاء القبض عليه .

وأكد المتحدث أن الأشخاص الخمسة مصنّفين لدى المصالح الأمنية .

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