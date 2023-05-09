تفكيك شبكة إجرامية تنشط في افتعال تأشيرات السفر في اتجاه الفضاء الأوروبي

تمكّن أعوان وإطارات مصلحة الأبحاث العدليّة بمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج بالإدارة العامّة لشرطة الحدود والأجانب من إماطة اللثام عن شبكة إجرامية تنشط في مجال افتعال ملفات وهميّة لاستخراج تأشيرات السّفر قصد مُساعدة الرّاغبين في السفر إلى الفضاء الأوروبي عبر البلاد التونسيّة على اجتياز الحدود بطريقة غير شرعيّة وافتعال تأشيرات سفر مُدلسة.

وقد نجحت الوحدات المذكورة بعد عملية تجميع المعلومات وتحليلها وتركيز فرق مراقبة ميدانية بالتنسيق مع النيابة العمومية في القاء القبض على عدد من المتورطين من بينهم العنصر الرئيسي الذي تبيّن وأنّه يستعمل هوية مزيفة ومحلّ 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، كما تمّ حجز مبلغ مالي هام و05 جوازات سفر و02 حواسيب محمولة ووثائق معدّة لتكوين ملفات تأشيرات سفر وبطاقة تعريف وطنية مزيفة إضافة إلى مجموعة أخرى من الوثائق المزورة.

وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج بقية أفراد الشبكة بالتفتيش وفتح 06 محاضر عدليّة متعلّقة بجرائم التدليس والتحيّل وتكوين وفاق.

كما تمكن أعوان مصلحة التفتيش الأمني التابع لمحافظة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من ضبط مبالغ ماليّة من العملة الصعبة قدرها 11.300 دولار أمريكي و13.835 أورو لدى مسافر أجنبي قاصد إحدى الدّول الأوروبيّة عمد إلى إخفائها بإحكام بأماكن حساسة من جسده، تمّ التنسيق مع مصالح الديوانة للتعهد في نطاق الاختصاص.

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