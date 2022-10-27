تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وتركيا في مجال الهجرة غير النظامية

تمكن فريق مشترك بين الإدارة الفرعية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وتركيا وإلقاء القبض على 07 متورطين من عناصرها (من بينهم شقيقتين من جنسية أجنبية) وحجز مبلغ مالي قدره حوالي 194 ألف دينار و 1980 « أورو » و 805 ليرة تركية بمنزل أحد المظنون فيهم بمنطقة الماتلين من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مكافحة الشبكات الضالعة في مجال الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية عبر صربيا.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم ، موضوعها « تكوين وفاق قصد تسفير الأشخاص إلى دول الإتحاد الأوروبي عبر تركيا بطريقة غير شرعية والإتجار بالبشر ».

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