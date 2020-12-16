تفكيك شبكة دوليّة ناشطة في مجال تهريب مخدّر «الهيروين»



كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، توفر معلومات لدى الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة مفادها اعتزام شخص (37 سنة قاطن بجهة الزهروني تونس العاصمة، متعلقة به قضايا تهريب مخدر الهيرويين جاري البحث فيها قضائيا) تسفير شخص ثانٍ (21 سنة قاطن بجهة الزهروني تونس العاصمة) إلى بلد أوروبي لجلب كمية من مخدّر « الهيرويين » (عن طريق البلع) لفائدة الطرف الرّئيسي المذكور أولا بنيّة ترويجها لاحقا.

وأشارت الوزارة إلى أن الوحدة المذكورة تمكنت بعد نصب كمين محكم من إلقاء القبض على المظنون فيه بمأوى مطار تونس قرطاج قادما من البلد المذكور كما تمّ في الآن ذاته ضبط الطرف الرّئيسي مرفوقا بشخص ثالث (27 سنة قاطن بجهة الزهروني تونس العاصمة) كانا في انتظار حلوله.

وبعرض المظنون فيه الثاني على التصوير بالأشعة X تبيّن وجود أجسام مشبوهة بأمعائه والتي بعد إخراجها طبيعيّا على مراحل تبيّن أنها 58 كبسولة من مخدّر « الهيرويين » تزن حوالي 370 غرام (تبلغ قيمتها الماليّة حوالي 110 ألف دينار).

وأذنت النيابة العموميّة بمراجعتها بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث المتواصلة.

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