تفكيك شبكة لصنع وترويج أجهزة الغش في امتحان الباكالوريا

أعلن الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس، أن دورية تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس داهمت بعد استشارة النيابة العمومية يوم 15 جوان 2022 ورشة عشوائية بجهة سيدي بوزيد لصنع و ترويج أجهزة الغش في إمتحان الباكالوريا و تسريب الإمتحانات مقابل مبالغ مالية متفاوتة بكامل تراب الجمهورية .

وكشف المصدر ذاته أنه تم تفكيك شبكة متكونة من 03 أنفار و حجز معدات تستعمل لصناعة السماعات الإلكترونية و معدات أخرى .

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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