تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالآثار تنشط بولايات تونس الكبرى



تمكنت يوم الأربعاء 24 جوان 2020، وحدات تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالآثار تنشط بين ولايات تونس الكبرى والقبض على عناصرها وحجز 03 كتب ومخطوطة أثرية يبلغ طولها 04 أمتار و20 صم، وسيارتين تم استعمالها في مختلف تنقلاتهم. علما وأن المعاينات الأولية للمعهد الوطني للتراث بينت أنها ذات قيمة تاريخية كبيرة.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.