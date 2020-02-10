تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها والقبض على عناصرها

اخر تحديث : 10/02/2020

تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها والقبض على عناصرها

تمكّنت الإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة نهاية الأسبوع المنقضي، إثر مباشرتها البحث في 05 قضايا عدليّة موضوعها « تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك وخيانة مؤتمن والتّحيل »، من تفكيك شبكة مختصّة في سرقة السّيّارات المعدّة للكراء وتهريبها من مدينة جربة في اتّجاه بلد مجاور عبر ولاية القصرين.
وقد أمكن لوحدات الإدارة الفرعية للأبحاث من القبض على جميع الأطراف المتورّطة (11 شخصا).
وأذنت النّيابة العموميّة باستشارتها بالاحتفاظ بجميع الأطراف واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.


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