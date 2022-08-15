تفكيك شبكة مختصة في غسيل الأموال تنشط بين تونس وأوروبا الغربية والشرقية

تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس و دول أوروبا الغربية و أوروبا الشرقية و تتكون من تونسيين و أجانب يعمدون إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج التراب التونسي على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية على غرار جزر الموريس و جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة و غير مقيمة بتونس و شركات واجهة تابعة لأجانب .

كما يعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني و غسل الأموال باستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة .

وأمكن للفرقة المذكورة حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 04 مليون دينار و 17 ألف دينارا عملة تونسية حجزا فعليا كما تم مداهمة مقرات الشركات بسوسة و تونس و حجز معدات و وثائق و حواسيب ذات صلة بموضوع الحال، بالتنسيق مع وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 01 .

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