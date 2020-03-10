تقديم عطلة الربيع بكافة المؤسسات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، تقديم عطلة الربيع بكافة المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة لتنطلق يوم الخميس 12 مارس 2020، على أن الدروس بالجامعات ستستأنف يوم 30 مارس، وذلك توقيا من فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا إلى حد الآن بالمؤسسات الجامعية.

يُشار إلى أن وزير الصحة عبد اللطيف المكي أعلن أمس تقديم العطلة إلى يوم الخميس كذلك.

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